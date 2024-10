Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli insegnanti forniscono istruzioni in alfabetizzazione e matematica, formazione professionale, arte, religione, educazione civica, abilità di vita. I compiti formali di insegnamento comprendono la preparazione delle lezioni. l'insegnamento è la valutazione dei progressi degli alunni. I doveri professionali di un insegnante si estendono anche al di fuori dell'aula: accompagna gli studenti in gite, aiuta nell'organizzazione nelle attività extrascolastiche. I docenti hanno inoltre il dovere legale di proteggere gli alunni dai danni, come quelli che possono derivare da bullismo, razzismo o abusi.

È più probabile che gli insegnanti che mostrano entusiasmo abbiano studenti impegnati, interessati e curiosi di apprendere. La motivazione e l'atteggiamento degli studenti nei confronti della scuola sono legati alle relazioni studenti-insegnante. Gli alunni che ricevono un'influenza positiva dai docenti mostrano una maggiore fiducia in se stessi e un maggiore successo personale.La funzione dell'insegnante è quella di fare pressione sui pigri, ispirare gli annoiati, sgonfiare i presuntuosi, incoraggiare i timidi, rilevare e correggere i difetti individuali e ampliare il punti di vista di tutti.L'insegnante, nel suo compito deve essere aiutato dalle famiglie degli alunni: 'Un mondo adulto che non fa squadra, senza rispetto per ruoli e competenze, rischia di disorientare un'intera generazione'.