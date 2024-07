Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'evento fu istituito nel 2009, grazie alla scrittrice canadese Melanie Notkin autrice del libro 'Otherhood', dedicato ai suoi stessi zii. La giornata, del 26 luglio, ha l'obiettivo di fare riflettere sul ruolo fondamentale che zie e zii svolgono nella crescita dei nipoti. I fratelli e le sorelle dei genitori infatti rappresentano spesso punti di riferimento fondamentali per bambini, ragazzi e adolescenti, distanti dalle figure materne e paterne, ma essenziali nel loro percorso di crescita.Gli zii sono considerati confidenti con cui instaurare un rapporto speciale senza l'interferenza di mamma e papà. E poi gli zii possiedono un altro super potere: possono intercedere in favore dei nipoti con i genitori. Solo uno zio o una zia possono regalare abbracci come un padre e una madre, mantenere segreti come i fratelli, parlare d'amore come con gli amici.Spesso l'arrivo di un nipote ha il magico potere di risolvere dissapori tra fratelli e sorelle.