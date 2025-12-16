Grazie ad impegno istituzionale ed industriale significativo, l'Italia ha costruito nel tempo una filiera completa e operante in tutti i settori spaziali, alimentata da una rete di Università e poli di ricerca attivi nel settore, attraverso un tessuto di imprese in crescita costante.In virtù della competenza ed affidabilità raggiunta dal nostro Paese, il settore spaziale si candida a rappresentare uno dei volani per la ripresa e crescita. L'Italia infatti fa parte del progetto Artemis, il programma sviluppato dalla Nasa che prevede l'obiettivo a lungo termine di stabilire una presenza umana autosufficiente sulla luna e in prospettiva lo sbarco degli umani su Marte.
Giornata Nazionale dello Spazio: 16 dicembre
Il primo satellite artificiale italiano è stato lanciato il 16 dicembre 1964. Interamente realizzato in Italia
