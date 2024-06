Ich bin Ein Berliner: il discorso di Kennedy del 25 giugno 1963

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La frase divenne una delle più note e iconiche della breve presidenza di Kennedy, che fu poi assassinato cinque mesi più tardi.La famosa frase fu pronunciata con l'intento di comunicare alla Germania, seppur divisa, una sorta di vicinanza e amicizia degli Stati Uniti.Il discorso del 26 giugno è considerato un momento celebre e uno dei migliori pronunciati dal presidente americano; fu un grande incoraggiamento morale per gli abitanti di Berlino Ovest ma anche per tutti i tedeschi.Nel discorso, che si tenne nella attuale John F. Kennedy Platz, in occasione della visita ufficiale alla città, il presidente pronunciò anche queste parole che rimasero nella storia:'Oggi nel mondo libero l'orgoglio più grande è dire 'Io sono Berlinese'.

La Libertà ha molte difficoltà e la democrazia non è perfetta. Ma non abbiamo mai costruito un muro per tenere dentro i nostri e per impedire loro di lasciarci. Voglio dire a nome dei miei compatrioti, che vivono dall'altra parte dell'Atlantico, che sono orgogliosi di poter dividere con voi la storia degli ultimi 18 anni... Il muro è la più grande dimostrazione dei fallimenti del sistema sovietico. In 18 anni di pace questa generazione di tedeschi ha guadagnato il diritto ad essere libera, incluso il diritto di unire le famiglie. La libertà è indivisibile e quando un solo uomo è reso schiavo, ovunque viva, è cittadino di Berlino. E dunque come uomo libero sono orgoglioso di dire Ich bin ein Berliner'.