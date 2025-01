Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Grand Canyon è considerato prezioso per la grandezza e la profondità di rocce colorate che risalgono al periodo Precambriano. La sua struttura è il risultato principalmente del sollevamento tettonico dell'altopiano del Colorado, e dall'erosione da parte del fiume Colorado e dei suoi affluenti. La strada statale 64 dell'Arizona entra nel parco attraverso una insenatura di 20 km, e permette, alla maggior parte dei visitatori, di apprezzare i punti panoramici più caratteristici.Buona parte del Grand Canyon è estremamente selvaggio, sebbene molti luoghi siano accessibili tramite sentieri e mulattiere. I due bordi del Canyon, sono inoltre collegati per mezzo di ponti, il più frequentato del quali è il 'Navajo Bridge' costituito per l'esattezza da 2 ponti ad arco, di acciaio, sospesi sul fiume Colorado.