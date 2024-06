Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'albinismo è una differenza rara, geneticamente ereditata e presente dalla nascita; provoca una mancanza di pigmentazione (melanina) nei capelli, nella pelle e negli occhi, causando vulnerabilità al sole e alla luce intensa. Tutte le persone con albinismo sono ipovedenti e non esiste una cura per l'assenza di melanina. Chi è affetto da questa malattia deve affrontare forme di discriminazione: spesso è oggetto di credenze errate di superstizione, che ne favoriscono l'emarginazione. Nei bambini e nei ragazzi in età scolare, pelle e capelli molto chiari possono suscitare episodi di bullismo.

Gli insegnanti devono incoraggiare gli alunni, con questa diversità genetica, a esternare sempre le proprie sensazioni, emozioni ed esperienze. I genitori possono poi aiutare, il figlio albino, a prendersi cura di sé, stabilendo delle abitudini che l'aiutino a gestire le sue difficoltà: evitare esposizioni al sole e proteggere gli occhi con occhiali da sole dotato di filtri UV. Avere una Giornata Generale di sensibilizzazione sull'albinismo è molto importante. Ancora si conosce poco questa condizione rara, molti si soffermano sull'aspetto fisico, ma dietro c'è molto altro; solo diffondendo consapevolezza sull'albinismo è possibile garantire una maggiore inclusione alle persone che ne sono affette.