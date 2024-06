Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli asteroidi sono residui rocciosi della formazione del sistema solare avvenuta 4,6 miliardi di anni fa: ruotano attorno al sole e sono composti da minerali e rocce. Il numero degli asteroidi più piccoli è difficilmente valutabile ma senza dubbio enorme ed aumenta per successive collisioni e frammentazione. Gli asteroidi sono 'sorvegliati speciali': se un uno di essi puntasse la Terra e lo scoprissimo per tempo, sarebbe meglio deviarlo piuttosto che cercare di distruggerlo. Per ottenere ciò la strada migliore sta nel far collidere l'asteroide con un oggetto piccolo e poco massiccio; tale collisione, se fatta a tempo debito, sarebbe sufficiente ad alterare la traiettoria ed evitare l'impatto con la Terra.