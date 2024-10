Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cecchini per tingere l'acqua usò un colorante a base di anilina. Dopo le indagini della Digos l'artista fu arrestato e successivamente scarcerato.Cecchini con il suo gesto eclatante voleva deprecare il mercato globale e il 'Festival internazionale del film di Roma'.

Dopo 10 anni nel 2017 l'acqua di Fontana di Trevi divenne di nuovo rossa. Graziano Cecchini rivendicò il gesto è scrisse con un post su Facebook: 'Dieci anni sono passati ma poche cose sono cambiate......Oggi Roma ha bisogno di reagire, ho ripetuto la mia performance per gridare che Roma non è morta che è viva e che è pronta a tornare la Capitale dell'arte e della Rinascita'.In 10 anni l'immagine di Fontana di Trevi con le acque dipinte di rosso ha fatto il giro del mondo e ha fatto discutere. Ancora oggi non si è certi se quella di Graziano Cecchini fu una performance o un atto di vandalismo.