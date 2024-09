Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2004 Google arriva a Wall Street a livello globale. Oggi i servizi del colosso tecnologico sono una parte integrante delle nostre vite.Il raggio di azione di Google si è allargato a più settori: dalle mappe in video su Youtube, dai programmi per navigare online con Crome, al sistema operativo per dispositivi mobili Android, che consente di sbarcare nel mondo degli smartphone.L'ultima grande sfida di Google porta il nome di intelligenza artificiale e si stanno sperimentando realtà virtuali che non hanno bisogno di uno smartphone per funzionare.