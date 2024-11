Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel dicembre 2015 l'assemblea delle Nazioni Unite ha designato il 5 novembre come 'Giornata Mondiale della consapevolezza del rischio Tsunami' invitando i governi e le associazioni della società civile a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gestione delle misure di mitigazione, grazie anche a soluzioni tecnologiche innovative nei sistemi di allerta rapida.Un sistema di allerta rapida da Tsunami è efficace quando è in grado di raggiungere tutte le persone a rischio trovando una comunità consapevole e pronta ad agire rapidamente all'allerta.Anche in Italia, la protezione Nazionale ha simulato un maremoto che potrebbe causare una allerta Tsunami per le coste della Calabria meridionale e della Sicilia settentrionale.La Protezione civile ha simulato alcune attività di emergenza 'sul campo' pensando di inviare messaggi sui cellulari di diversi centinaia di migliaia di cittadini che vivono nei comuni costieri di Calabria e Sicilia.Anche nelle scuole, poste in area inondazione, si sono effettuate attività sul campo per sensibilizzare gli studenti in caso di Tsunami.Gli alunni sono stati informati sulle modalità di evacuazione verticale in caso emergenza spostandosi ai piani alti degli edifici scolastici.