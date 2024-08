Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato uno tra i 5 uragani più gravi della storia statunitense. Le onde di tempesta superarono gli 8 metri d'altezza e crollarono edifici. Katrina con le forze dei suoi venti colpì duramente le coste americane che si affacciano sul golfo del Messico, incrinando gli argini e devastando, il 30 agosto 2005, New Orleans.La città fu colpita dall'occhio dell'uranio e le conseguenze furono disastrose: Katrina lasciò dietro di sé 1.800 morti e un milione di sfollati, gli Stati Uniti furono costretti a chiedere aiuti umanitari alla Nato e all'Unione Europea.Molte persone per scampare alla furia dell'acqua si ripararlo sul punto alto del ponte Canale Bridge. Dai giorni neri di Katrina molto è stato fatto. Gli argini sono stati rafforzati e sono state ricostruite strade, scuole, ponti. New Orleans è tornata a essere la capitale del jazz, e per la qualità della vita e i prezzi più contenuti, in molti oggi la preferiscono a città come New York e la scelgono per vivere.