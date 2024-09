Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato uno scrittore e drammaturgo italiano. Dopo i primi studi commerciali presso una scuola Superiore di Trieste, furono i classici della letteratura e della filosofia tedesca a influenzare la formazione di Svevo. Le sue opere lo fecero diventare uno fra i maggiori esponenti della letteratura mitteleuropea in Italia.Italo Svevo faceva parte della corrente letteraria del Decadentismo del primo novecento. Nei suoi romanzi emergono gli elementi tipici del Decadentismo: il disagio, l'autoanalisi e il malessere psicologico dell'uomo nel rapporto con la società. Svevo ha esplorato temi come l'amore, la bellezza, la morte e la psicologia umana.Tra le sue opere più celebri c'è sicuramente 'La coscienza di Zeno'. Con i suoi scritti, Italo Svevo ha contribuito alla nascita del romanzo contemporaneo.Un ruolo chiave nei suoi romanzi è quello dell'inetto. Si tratta di una figura incapace di dare un senso alla propria vita.L'inetto non riesce a provare sentimenti e questo gli provoca tristezza e infelicità. Zeno, protagonista de 'La coscienza di Zeno' riesce a non essere tragico in quanto, vista la sua età matura, usa l'ironia per sdrammatizzare se stesso e riesce a raggiungere la felicità. Il matrimonio tra Zeno e Augusta avviene per caso, ma ciò si rivelerà giusto per entrambi.