Il premio Nobel è un'onorificenza, di valore mondiale, attribuita annualmente a personalità, che si sono distinte in diversi campi dello scibile umano, apportando maggiori benefici all'umanità per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l'opera letteraria ed ancora per l'impegno in favore della pace mondiale.Alfred Nobel, attraverso il suo testamento, lasciò gran parte del suo patrimonio per l'istituzione del Premio. In seguito alle ultime volontà di Alfred, la Fondazione Nobel istituì il Premio secondo le ultime volontà di Alfred Nobel. La prima assegnazione dei premi risale al 1901 e furono consegnati il premio per la pace, per la letteratura, per la chimica, per la medicina, e per la fisica. Il premio Nobel per l'economia, in memoria di Alfred Nobel, fu istituito in seguito a una donazione della banca nazionale di Svezia.