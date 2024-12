Nasce il mito di Pocahontas: 29 dicembre 1607

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non solo la giovane indiana rischiò la sua vita, ma persuase suo padre a salvarlo. John Smith fu poi condotto sano e salvo a Jamestown. Pocahontas si guadagnò così il rispetto della sua gente e dei coloni inglesi. Anche se l'evento non è del tutto certo è comunque entrato nella mitologia americana.Qualunque cosa sia accaduta. Quell'incontro diede inizio a un'amichevole relazione tra la colonia di Smith e gli indiani del luogo. Durante un periodo di carestia della colonia, Pocahontas e i suoi servitori portarono tante provviste e salvarono la vita di molti coloni.La storia di Pocahontas è stata romanticizzata nel corso degli anni, e ha dato seguito a numerose opere artistiche, letterarie e cinematografiche. Non ci sono evidenze in nessun documento storico al fatto che Smith e Pocahontas fossero amanti. Questa versione romantica della storia appare solo in versione romanzata della loro relazione, come nel classico di Animazione della Disney 'Pocahontas'.