Nasce Luciano Ligabue: 13 marzo 1960

Il 1995 è l'anno della svolta: Buon Compleanno, Elvis che ottiene 70 settimane di permanenza in classifica degli album più venduti

Il 13 marzo nasce Luciano Ligabue, artista impegnato nella letteratura e nel cinema, è l'altra faccia del rock italiano, di cui è assoluto protagonista da oltre un trentennio.

Emiliano di Correggio, nella sua terra muove i primi passi con la chitarra prendendo ispirazione nei testi ed esibendosi in un gruppo locale, gli 'Orazero'. È stato lanciato da Pierangelo Bertoli, nel 1990 pubblica il primo LP, 'Ligabue', da cui trae il singolo 'Balliamo sul mondo?' Che vince il Festivalbar Giovani. Il 1995 è l'anno della svolta con 'Buon Compleanno, Elvis' che ottiene 70 settimane di permanenza in classifica degli album più venduti. Da qui escono alcuni dei più noti cavalli di battaglia, su tutti 'Certe notti' che ottiene il premio Tenco per la miglior canzone dell'anno.

Nel frattempo, Luciano Ligabue, si fa apprezzare come regista, grazie al successo del film 'Radiofreccia' che gli vale due David di Donatello e tre nastri d'argento. Continua poi con la pubblicazione di album e con concerti in tutta Italia.


Presente nel 2012 al 'Concerto per l'Emilia' per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma, due anni più tardi sale nel palcoscenico dell'Ariston per omaggiare Frabrizio De André.

Noto per la sua capacità di comunicare emozioni, unendo un lato poetico e riflessivo a una forte carica rock, rimane un punto di riferimento autentico per il suo pubblico.

