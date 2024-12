Nasce l’Unicef: 11 dicembre 1946

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sua missione era aiutare e sostenere tutti i bambini stremati dalla Seconda guerra mondiale, sia nei paesi vinti sia in quelli vincitori senza alcuna considerazione di carattere politico, religioso o di altro genere.Nel 1953 si decise di rendere l’Unicef una struttura permanente, estendendo il suo mandato in tutto il mondo.La speranza di un mondo che si prendesse cura di tutti i suoi bambini, senza confini geografici e temporali, era diventata realtà.

L'Unicef lavora ora in oltre 190 paesi nel mondo, inclusa l'Italia per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini. Guerre, terremoti, siccità, in molte parti del mondo, continuano a colpire i più vulnerabili, soprattutto i bambini.

L'Unicef interviene nelle situazioni di emergenza con aiuti immediati: alimenti, medicinali, personale specializzato.

Riesce anche a garantire continuità dei programmi a lungo termine, per esempio nel settore scolastico, L'Unicef, si adopera alla costruzione di scuole di emergenza e con interventi di ricostruzione.

Per curare poi con successo i bambini colpiti da malnutrizione grave, viene sviluppato una speciale alimento proteico: la pasta di arachidi con proteine e sali minerali. Da questo alimento dal 2007 sviluppa un protocollo per la sua somministrazione a livello domestico che permette alle mamme di curare in casa il proprio bambino e guarirlo dalla malnutrizione.

Alla fine del 2016 è nata anche 'One Unicef Response' un programma di assistenza e sostegno in favore di bambini rifugiati, richiedenti asili e migranti, finalizzato a garantire loro protezione e inclusione sociale.