Nasce Rudyard Kipling: 30 dicembre 1865

Tornato in Inghilterra pubblicò poi 'Capitani coraggiosi' e 'Kim'. Il XX secolo vide lo scrittore all'apice della sua popolarità, consacrata dal premio Nobel nel 1907.Kipling è noto soprattutto per i suoi romanzi e racconti in cui si leggono le sue esperienze personali e la conoscenza dei luoghi, che ebbe modo di incontrate attraverso i suoi soggiorni in Paesi di tutti i continenti.

Kipling non si limitò a narrare avvenimenti, ma riflettè sugli eventi in particolare come sull'incontro-scontro di culture diverse fra loro.



Fu anche poeta e la produzione di Kipling è raccolta in alcuni testi, fra i quali il più importante è 'Poesie'. I suoi versi si caratterizzano per la sincerità e l'essenzialità dei contenuti espressi in modo semplice. Molto bella è anche la lettera che il Poeta indirizza al figlio, densa di insegnamenti di vita. Fra le altre cose la lettera invita il ragazzo ad avere fiducia in se stesso, ma a tener conto del dubbio, a non ricambiare le menzogne a quelli che parlano male di lui, o se odiano, a non lasciarsi prendere dall'odio.

Kipling invita anche il figlio a non apparire troppo buono e a non parlare troppo saggio; di riuscire a pensare ma senza di fare del pensiero il suo scopo.