Nasce Sara Errani: 29 aprile 1987

Il 29 aprile 1987 è nata Sara Errani, è considerata una tra le migliori tenniste italiane.

Insieme a Roberta Vinci, nel doppio femminile, si è aggiudicata 22 tornei del circuito maggiore, fra cui tutte le prove del Grande Slam.

Insieme a Jasmine Paolini ha trionfato al Rolands Garros nel 2025 e vinto la prima medaglia olimpica nella storia del tennis italiano. Sara ha anche raggiunto per 5 volte la qualificazione alla WTA Finals, tre volte con Vinci e due con Paolini. In coppia con Andrea Vavassori, ha trionfato nel doppio misto agli US Open nel 2024 e 2025 e al Rolands Garros nel 2025.

Con la nazionale italiana si è aggiudicata per 5 volte il titolo di campionessa mondiale, grazie ai titoli di Fed Cup bel 2019, 2010 e 2013 e di Billie Jean King Cup nel 2024 e 2025.





Sara Errani ha uno stile di gioco regolarista e il suo colpo preferito è il diritto. Il gioco di Sara è principalmente difensivo, costringendo le avversarie a scambi lunghi e provocandone spesso gli errori.

Errani si esalta principalmente in fase di risposta in cui è una delle migliori nel circuito. È capace di adottare molte variazioni di gioco e la palla corta, in particolare, è divenuta nel tempo uno dei suoi colpi risolutivi. Nel corso della sua carriera ha anche perfezionato le sue doti nel gioco a rete, diventandone una delle più abili interpreti.

Sara Errani è nota per essere una tennista estremamente combattiva: unisce una natura dolce e solare a una grinta combattiva in campo. Ha dimostrato di possedere determinazione e una notevole capacità di lottare su ogni punto: nonostante la corporatura minuta lotta su ogni punto, mostrando grande maturità agonistica.