San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

Per don Bosco, come per Francesco di Sales, occorre agire con tranquillità, la fretta e l'agitazione non servono a nulla

Oggi 24 gennaio la Chiesa ricorda la figura di San Francesco di Sales, Vescovo e dottore della Chiesa e Patrono di giornalisti e scrittori.

Autore di scritti fondamentali come 'Filotea' e il 'Trattato sull'amore di Dio' promuove una spiritualità accessibile a tutti.

Francesco escogita il sistema di effigere, in luoghi pubblici, fogli e manifesti esponendo le verità di fede in maniera semplice ed efficace.

Nel 1599 viene nominato vescovo di Ginevra, con sede ad Annency e nel 1604 conosce Giovanna de Chantal con la quale origina una bella amicizia e un carteggio epistolare di direzione spirituale.

La collaborazione tra Francesco e Giovanna fa scaturire grandi frutti; tra questi la Congregazione della Visitazione di Santa Maria fondata fondata nel 1680 ad Annency. La Congregazione si espanderà con la fondazione di tanti conventi di Visitandine.

I principi di San Francesco di Sales ruotano attorno alla dolcezza, all'amore e alla semplicità. Tutto si deve compiere per amore di Dio e nulla con la forza, trovando la santità nella vita quotidiana attraverso la 'dolce diligenza' e la 'fiducia nella Provvidenza', concentrandosi sull'oggi e ricominciando ogni giorno con umiltà e pazienza, valorizzando la bellezza della creazione come riflesso divino.

La spiritualità di San Francesco di Sales ha influenzato anche San Giovanni Bosco.

Con la sua opera
'Salesiana', il sacerdote di Torino, ha insegnato ai suoi ragazzi di cercare di piacere a Dio e ad avere uno spirito di libertà, quello che esclude lo scrupolo e l'agitazione. 

Per don Bosco, come per Francesco di Sales, occorre agire con tranquillità, la fretta e l'agitazione non servono a nulla, bisogna pertanto fare bene le cose oggi, ricominciando ogni giorno senza meravigliarsi di trovare in noi delle miserie. Fondamentale è poi sopportare con dolcezza le piccole difficoltà e ingiustizie che capitano ogni giorno.

Don Bosco, infine, invita i suoi ragazzi ad andare avanti con gioia e con cuore aperto e se la gioia a volte scompare bisogna continuare a camminare con coraggio e fiducia.

