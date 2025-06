Una donna si laurea per la prima volta al mondo: 25 giugno 1678

Il 25 giugno 1678, Elena Lucrezia Cornaro si laureò e passò alla storia come la prima donna a laurearsi. Era figlia di Giovan Battista un nobile della Repubblica di Venezia che ne favorì in tutti i modi l'educazione.

In contrasto con la cultura dell'epoca, che precludeva alle donne qualsiasi possibilità di emanciparsi culturalmente, il padre di Elena credette nelle doti intellettive di sua figlia e l'affidò ai migliori studiosi dell'epoca, che la istruirono nelle materie umanistiche e scientifiche accanto alle quali Elena associò due lingue, ebraico e spagnolo, e lo studio della teologia. A 19 anni Elena si fece Oblata Benedettina e pur osservando la regola dell'Ordine, poté evitare la reclusione monastica e trovare la libertà e i mezzi per continuare i suoi studi.

Dopo aver incantato con il suo sapere non le restava che conseguire la laurea. Il padre iniziò un lungo braccio di ferro con il Cardinale Barbaigo, che si opponeva alla richiesta di riconoscerle la laurea in Teologia. Alla fine fu raggiunto un compromesso ed Elena si vide assegnare la laurea in Filosofia. Elena non poté però esercitare l'insegnamento e la sua laurea non rappresentò una spinta alla parità del diritto allo studio per le donne; si sarebbe dovuto aspettare fino al al 1732 per la laurea in Italia di un'altra donna, la fisica bolognese, Laura Bassi.

Dopo aver conseguito la laurea, Elena, continuò a studiare a Padova con intensità; il suo fisico però era ormai minato dai lunghi studi. La sua salute si aggravò e morì a soli 38 anni, il 26 luglio 1684.

Sembra che avesse disposto di distruggere tutti i suoi manoscritti, consistenti in diversi argomenti morali e religiosi e in alcune poesie, pubblicate postume.