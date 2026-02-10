Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alanson Crane brevetta il primo estintore: 10 febbraio 1863

Alanson Crane brevetta il primo estintore: 10 febbraio 1863

Negli anni '50 si diffusero polveri chimiche (come il fosfato di ammonio) per spegnere fiamme senza lasciare residui dannosi per i circuiti elettrici

1 minuto di lettura

Se la storia dei pompieri ha inizio nell'antica Roma, quella dei mezzi per combattere il fuoco, in modo tecnologico, comincia il 10 febbraio 1863 quando Alanson Crane, operaio della Virginia, brevetta il primo estintore.

Fino ad allora si arrivava ad affrontare il fuoco armati di secchi, pompe o carri antincendio. Il dispositivo di Crane era studiato per essere disposto all'interno delle abitazioni; si componeva di una rete di tubazioni predisposte per far piovere una ingente quantità di acqua nelle varie stanze della casa, estinguendo così l'incendio. L'estintore di Crane permetteva così un controllo più efficace del fuoco, fornendo le basi per i futuri sistemi a pressione. Questo primo estintore era efficace per incendi di medie dimensioni, ma segnò un'evoluzione verso più moderni estintori.

Con il tempo, infatti, gli estintori si sono specializzati per diverse tipologie di incendio. Nel 1905, Alexander Loran inventò l'estintore a schiuma chimica, mentre nel 1910 venne lanciato un modello di estintore a pompa manuale efficace sui fuochi elettrici, ma tossico. Negli anni '50 si diffusero polveri chimiche (come il fosfato di ammonio) per spegnere fiamme senza lasciare residui dannosi per i circuiti elettrici.

Oggi lo sviluppo si concentra su agenti ecosostenibili e su polveri specializzate per ogni classe di fuoco.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Muore Dostoevskij: 9 febbraio 1881

Muore Dostoevskij: 9 febbraio 1881

Nasce James Dean: 8 febbraio 1931

Nasce James Dean: 8 febbraio 1931

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce a Roma Simone Cristicchi: 5 febbraio 1977

Nasce a Roma Simone Cristicchi: 5 febbraio 1977