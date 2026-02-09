Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Dostoevskij: 9 febbraio 1881

Muore Dostoevskij: 9 febbraio 1881

Il pensatore russo sostiene che l'uomo agisce spesso contro il proprio interesse, per affermare la propria individualità

1 minuto di lettura

Dostoevskij muore il 9 febbraio 1881, è considerato, insieme a Tolstoj, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi.

Le opere che lo hanno reso maggiormente famoso sono 'Memorie del sottosuolo', 'Delitto e Castigo', 'L'idiota', 'I Demoni' e 'I Fratelli 'Karamazov'.

Attraverso i suoi romanzi critica il positivismo e il razionalismo sostenendo che il vero senso della vita risiede nella libertà, spesso dolorosa e nella compassione. La visione del romanziere russo si basa su un Cristianesimo Ortodosso e la fede deve passare attraverso il dubbio. Cristo rappresenta la verità e il dolore non è solo negativo, ma una forza capace di condurre all'autoconoscenza e alla purificazione.


Il pensiero di Dostoevskij indaga la complessità dell'animo umano: centrale e la necessità di scoprire l'amore umile e il valore della libertà. La vera libertà non è assenza di regole, ma la scelta del bene attraverso Cristo: senza un ordine morale superiore, l'uomo diventa 'Dio' a sé stesso e ciò lo porta all'egoismo e alla distruzione. Il pensatore russo sostiene che l'uomo agisce spesso contro il proprio interesse, per affermare la propria individualità. Per Dostoevskij 'la bellezza salverà il mondo': una bellezza spirituale che porta alla compassione e alla salvezza.


Feodor Dostoevskij è stato modello per scrittori, commediografi e registi di ogni epoca, i suoi capolavori serbano un fascino senza tempo. I suoi romanzi sono una sorta di testamento  spirituale: alcuni di essi sono stati pubblicati due anni prima della sua morte.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata del Rispetto: 20 gennaio

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Giornata mondiale della risata, 11 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce James Dean: 8 febbraio 1931

Nasce James Dean: 8 febbraio 1931

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Nasce a Roma Simone Cristicchi: 5 febbraio 1977

Nasce a Roma Simone Cristicchi: 5 febbraio 1977

Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900

Nasce Jacques Prèvert: 4 febbraio 1900