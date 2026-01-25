Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Un semplice sì può significare no, e un complimento potrebbe essere interpretato come una critica

2 minuti di lettura

L'Opposite Day (il Giorno dei Contrari) viene festeggiato il 25 gennaio di ogni anno in Usa.        

È una giornata leggera e ludica, dove si scherza dicendo o facendo l'opposto di ciò che si vuole comunicare, come nel gioco infantile dei contrari.

In questo Giorno speciale si festeggia l'inversione delle regole, il paradosso. Per ricordare l'insolita ricorrenza si propongono azioni strane quali: abbracciare una persona che si odia, mangiare cibo che non piace, invertire la cena con la colazione e così via. C'è chi considera il 25 gennaio una valida alternativa al famoso 'Pesce d'aprile', ovvero una giornata in cui gli scherzi sono autorizzati.


L'Opposite Day presuppone una sfida mentale. Dire e fare il contrario di ciò che si pensa richiede, infatti, una destrezza logica non indifferente e un lessico appropriato.

Il Giorno dei contrari è stato paragonato a un corso di filosofia per bambini, perché conduce i più piccoli a fare i primi ragionamenti sensibili e a sviluppare la logica


In America 'il gioco dell'opposto' è stato usato come aiuto educativo e suggerito come preparazione scolastica. In questo giorno anche gli adulti si esercitano a trovare il maggior numero di contrari possibile tra le parole comunemente usate nella conversazione quotidiana. L'Opposite Day può diventare una occasione per creare situazioni comiche e gioiose.

Un semplice 'sì' può significare 'no', e un complimento potrebbe essere interpretato come una critica. Il 25 gennaio dunque può portare confusione, ma anche molte risate tra quelli che amano giocare con l'inversione del significato.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

Muore Ludovico Antonio Muratori, 23 gennaio 1750

Muore Ludovico Antonio Muratori, 23 gennaio 1750

Nasce Chiara Lubich: 22 gennaio 1920

Nasce Chiara Lubich: 22 gennaio 1920

Il presidente Carter perdona i renitenti alla leva della guerra del Vietnam: 21 gennaio 1977

Il presidente Carter perdona i renitenti alla leva della guerra del Vietnam: 21 gennaio 1977