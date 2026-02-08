Nasce James Dean: 8 febbraio 1931

James Dean nacque l'8 febbraio 1931 a Marion nell'Indiana.La sua infanzia fu segnata dalla prematura scomparsa della madre e dal difficile rapporto con il padre: fu amorevolmente allevato dagli zii e dalle zie. Si affezionò sin da giovane al teatro e cominciò a sviluppare una personalità inquieta, eccentrica e ambiziosa.Jeams Dean studiò recitazione frequentando la 'Actor Studio' quando aveva già avuto esperienze teatrali ma anche radiofoniche e televisive. Venne poi ingaggiato per interpretare il difficile personaggio di Carl Trask nel film 'La valle dell'Eden', tratta dall'omonimo romanzo di Steinbeck. Secondo il regista Kazan James possedeva una carica emotiva e una giovanile irruenza adatta per interpretare il protagonista del film. Fu così che al giovane attore, per la prima volta, si aprirono le porte della celebrità e del successo.Con James Dean cominciò un nuovo modo di fare cinema, caratterizzato da uno stile più realistico e attento ai fenomeni sociali e soprattutto al nascente universo giovanile.James Dean restò a Hollywood appena 18 mesi ed ebbe il tempo di recitare solo in tre pellicole ma rivoluzionò non solo la vita di milioni di teen-ager, ma anche lo stile di recitazione di parecchi attori cinematografici.Solitario e dal fascino un po' tenebroso, Dean, fu considerato un eroe della gioventù americana in grado di denunciare l'incomprensione e divenne il portavoce di una intera giovane generazione che cercava di affermare sè stessa.Se 'La valle dell'Eden' cominciò a definire i tratti di un simbolo generazionale, la seconda interpretazione 'Gioventù bruciata' consegnò la leggenda di James Dean a molti giovani.'Gioventù bruciata', infatti, è un documento biografico dell'attore, un frammento della sua breve vita e anche una premonizione della sfortunata morte che, ancor prima che il film uscisse, James avrebbe trovato il 30 settembre 1955, in un incidente stradale, a soli 24 anni.