Adolphe Sax ereditò dal padre la passione per costruire strumenti musicali, passando poi a costruirne di nuovi. Il modello iniziale del sassofono era in legno basato sul modello del clarinetto.Il successo fu immediato e già nel 1857 il Sax entrò come disciplina al conservatorio di Parigi. In Italia, fra i primi istituti ad adottare lo strumento ci fu il conservatorio di Bologna. Il sassofono si può considerare, insieme alla fisarmonica, uno dei primi strumenti dell'era moderna, perché si basa su soluzioni acustiche del tutto nuove. A Adolphe Sax si devono anche l'invenzione di molti altri strumenti musicali come il Saxtromba e la Saxtuba: senza il suo genio forse non avremmo il Jazz e molta musica contemporanea.