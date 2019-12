Corsa al ribasso: Bonaccini attacca Salvini anche sui tortellini

Nella corsa alla semplificazione estrema e all’eterno gioco al ribasso sui contenuti in vista delle Regionali del 26 gennaio si aggiunge oggi un nuovo passo verso l’abisso. A ridosso del Natale Salvini pensa bene di pubblicare una foto con un vassoio di tortellini fatti a mano facendo una smorfia di apprezzamento. E Bonaccini che fa? Sorvola, alza il livello? No, critica Salvini per aver ‘offeso’ (non si sa in che modo) i tortellini. ‘Chi sbeffeggia i tortellini sbeffeggia te’. Uno slogan che ricorda un po’ le pubblicità progresso contro la fame nel mondo. Ma tant’è.