Confcommercio: 'Pronti ad affrontare un nuovo dopoguerra, ma servono aiuti subito'

'L'emergenza sanitaria è prioritaria, ma è necessario occuparsi da subito anche dell'emergenza economica che che continuerà e ci troveremo a fronteggiare anche dopo il termine, speriamo a breve, di quella sanitaria. L'ultima manovra da 25 miliardi, comprendente anche gli incomprensibili 600 euro destinati agli autonomi, che oltre a non riconoscere il valore del lavoro autonomo, non si sa nemmeno come potere riscuotere, dovrà necessariamente essere seguito da un decreto aprile davvero strutturato. Con la speranza che non arrivi il 25 aprile, ma prima. E che arrivi non con le modalità dell'ultimo decreto, il giorno stesso della sua introduzione, e 24 ore dopo il suo annuncio. Elemento che ha gettato nella confusione il mondo del commercio e dell'impresa'. Così Tommaso Leone, Presidente Confcommercio nella nostra video intervista di questa mattina, anche per fare il punto sul vertice strutturato in video-conferenza, ieri sera, convocato dalla Prefettura, alla presenza, on-line, dei rappresentanti di tutte le associazioni di categoria imprenditoriali e della camera di commercio.'Un incontro positivo sia nel merito dei contenuti e delleproblematiche esposte, sia dell'avvio di un dialogo con le istituzioni che anche a distanza deve essere costante e diretto. Non certo per creare scorciatoie me per interpretare al meglio e con senso si responsabilità le disposizioni nazionali'L'intervista al Presidente Confcommercio Tommaso Leone