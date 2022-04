Don Mattia minacciato dalla mafia libica, indaga la Procura

C'è un account Twitter, che risulterebbe controllato dalla mafia libica, accusata di gestire il traffico di migranti dalla Libia, in cui sono stati pubblicati documenti top secret degli apparati dello Stato italiano, di cui dovrebbero essere a conoscenza soltanto alti ufficiali o, appunto, particolari apparati dello Stato. Ed è in quanto pubblicato da questo account, dove chi parla o chi, come religiosi, giornalisti si occupa di immigrazione clandestina, di tratta di esseri umani, intromettendosi di fatto con la propria attività, negli affari della mafia, viene minacciato o comunque attenzionato. Tra questi c'è anche Don Mattia Ferrari, di Saving Human, organizzazione che si occupa del recupero di migranti in mare, e cappellano sulla nave Mediterranea. Ieri protagonista sul palco delle celebrazioni del 25 aprile.

Al termine dell'intervento abbiamo incontrato Don Mattia personalmente, per approfondire gli aspetti più particolari delle sua denuncia. 'Il punto, pur importante, non è solo quello relativo a minacce nei miei confronti nel sito, ma il fatto che su questo vengono pubblicati documenti che dovrebbero essere segreti, in mano solo a particolari apparati dello Stato. Riguardanti l'attività dell'Italia e della Guardia Costiera Libica, con cui l'Italia, ha stretto accordi nel 2017. Chi c'è dietro a tutto questo e, soprattutto, c'è un collegamento tra queste organizzazioni e apparati dello Stato Italiano? Servizi segreti deviati'.Accordi in base ai quali l'Italia, lo ricordiamo, fornì mezzi e soldi alla Guardia Costiera Libica. Fatto sta che 'quei documenti non dovrebbero apparire lì. E' il fatto che ci siano è grave e va chiarito. Il dubbio, assolutamente da indagare, è di collegamenti o contatti tra apparati italiani e queste pericolose e potenti organizzazioni'.Con il dubbio che questi fondi siano andati a finanziare indirettamente organizzazioni pericolosissime e spietate, dedite al traffico di essere umani e collegate anche alla gestione di migranti in Libia attraverso quelli che 'presentati come centri di raccolta e di accoglienza per migranti - afferma Don Mattia - sono in realtà dei veri e propri Lager, dove le persone respinte e trattenute vengono torturate e spesso muoiono'. In piazza, a Modena, il sacerdote fa l'esempio di Sami, un ragazzo che dopo avere fatto ritorno forzato in Libia e morto dopo essere stato torturato e violentato in un centro libico.Gi.Ga.La testimonianza di Don Mattia Ferrari