Fabio Braglia, le congratulazioni di Tomei e il brindisi con fisarmonica in via Gallucci

Un gruppo di cittadini di Palagano hanno improvvisato un momento di festa con canti e fisarmonica in centro a Modena, per festeggiare l'elezione del proprio sindaco al vertice dell'Ente di viale Martiri

'E' nato a Savoniero, è il nostro sindaco e ora il nostro presidente della provincia'. Parole inserite in canzoni e melodie popolari, della tradizione montanara e non solo, quelle che hanno accompagnato la fisarmonica suonata in via Gallucci per salutare con un brindisi, l'elezione alla presidenza della provincia di Fabio Braglia, attuale sindaco di Palagano. Improvvisata dagli amici e concittadini di Braglia, scesi verso Modena proprio per festeggiare l'elezione al termine dello spoglio. Alle 22 il portone della Provincia su viale Martiri della Libertà a Modena si chiude. Il brindisi è in via Gallucci. L'atmosfera è di festa.



Tra le strette di mano e le congratulazioni ci sono anche quelle dell'ormai ex presidente Giandomenico Tomei. Due sindaci di comuni della montagna, Palagano per Braglia e Polinago per Tomei. L'auspicio di quest'ultimo che la Provincia esca dal pantano in cui è stata condannata dalla riforma mancata Del Rio e che si ritorni al pre-riforma con tanto di elezione diretta del Presidente viene fatto proprio anche dal Presidente Braglia che abbiamo raggiunto a vittoria annunciata











