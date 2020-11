Focolaio in centro disabili a Modena: 20 operatori e 7 ospiti positivi

Cresce nelle residenze per anziani accreditate nel comune di Modena il numero dei deceduti positivi al Covid, mentre lo spettro di nuovi focolai si estende anche ai centri disabili residenziali e diurni. Al punto che per la prima volta ieri il sindaco, nel consueto report in Consiglio Comunale sui decessi e le positività nelle strutture per anziani, ha aggiunto quello dei centri per disabili. Uno su tutti presenta dati che confermano un focolaio: si tratta della struttura modenese legata al Filo d'Oro dove sono risultati positivi 20 operatori e 7 ospiti. Limitati invece ad uno i contagi al centro diurno Luosi.



In un quadro delle strutture accreditate dal Comune di Modena, che conferma la sua drammaticità nello specifico delle 16 CRA, le case residenza per anziani dove aumentano le positività tra gli operatori, gli ospiti, i ricoveri e, purtroppo, i decessi. Passando dai 21 della scorsa settimana ai 30 del report diffuso dal sindaco di Modena e aggionato al 10 novembre.



Nel dettaglio dei numeri per struttura, a Villa Parco, sono 33 gli ospiti (4 ricoverati) e 14 gli operatori positivi, e 17 i deceduti. Alla Casa Gioia e Sole, 21 ospiti (uno ricoverato) e 7 operatori positivi e un deceduto. Alla Ducale 1, 3 ospiti e 2 operatori positivi, alla Ducale 2, 45 ospiti (uno ricoverato), e 6 operatori positivi e 2 deceduti. Alla Ducale 3, 5 ospiti e un operatore positivi. Alla 9 gennaio 25 ospiti e 13 operatori positivi e 8 deceduti. Alla Ramazzini 10 ospiti (di cui uno ricoverato), e 3 operatori positivi. A Villa Margherita contagi limitati ad un ospite ed un operatore. Alla Sant’Anna e Santa Luigia, 27 ospiti e 7 operatori positivi, e 2 deceduti. A Villa Anna contagio limitato a due ospiti