Gramsci, tolte le panchine, gli anziani: 'Il Comune sbaglia'

'Il Comune sbaglia. Togliendo le ultime panchine rimaste in questo tratto di viale si fa solo un favore, anziché un dispetto, agli spacciatori. Qui tante persone anziane, soprattutto nelle prima parte della mattina, quando quei poco di buono non ci sono ancora, trovano un angolo protetto e all'ombra ed un posto in cui sedersi. Una sosta anche per chi dalla zona di viale Gramsci si reca in posta o a fare la spesa, nel comparto R-Nord. Togliere la possibilità di sedersi qui, togliendo le panchine, è sbagliato. In Comune sembra facciano le cose al rovescio. Siamo governati da incompetenti'Così una anziana signora, abituata di prima mattina a sedersi su una delle panchine nell'estremo lato sud di viale Gramsci, uno dei punti più caldi dello spaccio che si affaccia su strada Canaletto, Attiraglio e l'R-Nord, commenta la decisione del Comune di rimuovere le ultime tre panchine rimaste installate a lato del tratto del tratto pedonale del viale. La motivazione, già spiegata lo scorso anno dal Comune quando vennero tolte tre delle sei panchine presenti, sarebbe legata al tentativo di disincetivare i bivacchi. 'Non è così che si mandano via questa persone che si siedono ovunque e si spostano sempre. Togliere le panchine da qua è davvero incomprenbile', afferma l'anziana seduta sul suo carrellino di sostegno modulabile. 'Io ho questo, che mi consente di sedermi, quando sono stanca e devo fermarmi. Ma molte persone che conosco non ce l'hanno e questo tratto di marciapiede all'ombra, soprattutto d'estate, rappresentava con le panchine, una ottima possibilità di sosta. Che adesso ci viene negata'