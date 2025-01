Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Finisce con un pareggio 2-2 la sfida tra Imolese e Cittadella Vis Modena. Ci comincia con un'occasione per il Cittadella quando Osuji prova una azione solitaria che lo porta in area di rigore, il centrocampista prova la conclusione chiamando l’estremo difensore avversario ad una parta in tuffo. Alla prima occasione passano in vantaggio i padroni di casa, Manes batte Piga con un inserimento timbrando l’1-0 per l’Imolese. Non c’è tempo di ribattere che arriva anche il secondo gol di fattura imolese con Pierfedereici che sigla il 2-0 per la squadra allenata da mister D’Amore. Prova la reazione il Cittadella, modenesi vicino a riaccorciare le distanze con Sala che da sottomisura calcia di poco a lato. Il Cittadella prova ad uscire dal guscio con delle folate, soprattutto, sulle corsie esterne ma la retroguardia rossoblu resiste bene agli attacchi della compagine modenese.

Ci prova Raffini dalla distanza, palla abbondantemente fuori. Sul finire della prima frazione, i padroni di casa rimangono in dieci a causa di doppia ammonizione ai danni di Elefante.Termina il primo tempo tra Imolese e Cittadella sul 2-0 per i padroni di casa. Inizia la ripresa e la formazione modenese accorcia le distanze con Marco Guidone che batte Adorni su assist di Osuji, Imolese - Cittadella 2-1. Il Cittadella guadagna un calcio di rigore per un fallo in area su Vandelli, si presenta Guidone dagli undici metri, realizza senza lasciare scampo ad Adorni e pareggia i conti. 2-2 il parziale al Galli di Imola. La squadra ospite vicinissima al sorpasso quando Sala anticipa il portiere, la palla colpisce il palo. Ci prova Guidone dalla distanza, palla abbondantemente fuori.

Punizione da zona interessante, Marchetti la mette al centro, Imolese allontana di testa. Inizia il recupero e rimane in dieci uomini anche il Cittadella, Federico Sala si vede sventolare in faccia il cartellino rosso per gioco pericoloso. Dopo cinque minuti di recupero, termina una partita dove è successo letteralmente di tutto, Imolese - Cittadella 2-2.IMOLESE 2 CITTADELLA VIS MODENA 2Reti: 15’pt Manes, 18’pt Pierfedirici, 2’st e 18’st GuidoneImolese: Adorni, Elefante, Brandi, Raffini (30’st Melloni), Agustin, Pierfedrici (1’st Mattiolo), Garavini, Vlahovic, Manes (14’st Abugui), Barnabà, Diawara (1’st Manzoni). A disposizione: Lopez, Gasperoni, Lolli, Manzoni, Cipriani, Perdisa. All. D’AmoreCittadella Vis Modena: Piga, Mandelli, Serra (4’st Bertani), Sala, Guidone, Osuji, Mora (23’st Marchetti), Fort, Carretti (46’pt Manzotti), Boccaccini, Martey (10’st Sardella). A disposizione: Rosa, Teresi, Rovatti, Caesar Tesa, Orlandi. All. GoriArbitro: Meta di VicenzaAmmoniti: Elefante, Garavini, Mora, Vlahovic, AgbuguiEspulsi: Elefante, SalaNote: 3 minuti di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo