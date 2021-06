'Le aziende non trovano personale? Spesso solo bugie'

Nonostante il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali, nel 2020, in provincia di Modena, sono stati persi 4500 posti di lavoro. Secondo la CGIL che ha raccolto e pubblicato i dati del rapporto Ires Emilia Romagna, senza ammortizzatori e blocco dei licenziamenti sarebbero stati 3 o 4 volte di più. L'emergenza occupazione c'è e nonostante i barlumi di ripresa ci vorranno anni per ritornare ai già non rosei tempi pre-covid. Anche per questo, per evitare quella che secondo i sindacati potrebbe ancora portare ad una emorragia occupazionale, è necessario, afferma Manuela Gozzi, segretario provinciale CGIL Modena, la proroga del blocco dei licenziamenti.Con lo sblocco dal primo luglio sarebbero a rischio 70 mila posti di lavoro a livello nazionale. Il dato è contenuto in una memoria dell'Ufficio parlamentare di bilancio che stima come i licenziamenti saranno concentrati 'quasi esclusivamente nell’Industria', visto che invece nel ramo dell'edilizia le imprese stanno assumendo. E sul fronte assunzioni che mancherebbero a causa della difficoltà di reperire personale, Manuela Gozzi, a La Pressa, è perentoria. 'Molte aziende dicono bugie, se proponessero contratti e salari regolari ad adeguati, il problema non ci sarebbe'. Netta anche sulle grandi crisi aziendali che stanno tenendo banco negli ultimi mesi a Modena. Da Unifer Navale a Ondulati Maranello. 'La crisi non c'entra. Sono scelte aziendaliche portano a licenziare 400 posti di lavoro'Gi.Ga.