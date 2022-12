Modenamoremio: il Natale in centro storico chiude un 2022 da record

Il bilancio di attività dell'associazione conta 90 iniziative. In centro storico la voglia di luce e di normalità sfida gli aumenti. Incrementano le vie con luminarie e le iniziative

Novanta iniziative nel 2022 gestite direttamente e indirettamente, attraverso le attività partner, e un Natale in centro storico che nonostante la razionalizzazione dei costi dell'energia ha registrato l'aumento delle strade che hanno partecipato agli addobbi di natale. Ma soprattutto tanta solidarietà. La raccolta fondi collegata ad alcune iniziative ha portato ad una cifra di 15.000 euro che andrà a sostenere progetti di solidarietà. Modenamore mio, la società di promozione del centro storico, ha presentato il suo bilancio di attività con il Presidente Mario Bugani e il direttore Maria Carafoli

Sul Natale in centro storico, quest'anno, si è mantenuta la tradizione con l'installazione di tre abeti in piazza XX settembre, piazza Grande e Piazza Roma, due dei quali con alla base presepi. A quello di piazza Roma, realizzato dagli studenti dell'istituto d'Arte Venturi, quest'anno si è aggiunta una grande capanna. Il tema del presepe predominante anche quest'anno. I magi di Lunati (artista quest'anno autore anche degli yeti in cerca di abbracci in piazza XX settembre) e lo straordinario presepe napoletano con varie anbientazioni legate alla tradizione modenese, visitabile ogni giorno gratuitamente all'ex diurno di piazza Mazzini.









