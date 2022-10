Rave party, sgombero completato: le voci dei partecipanti

'Abbiamo voluto creare uno spazio di libertà, abbiamo ripulito il capannone e ora lo lasciamo in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato'. Ecco le voci di alcuni dei partecipanti al grande rave party di Modena che questa mattina, in modo assolutamente pacifico, è stato sgomberato. Nessun tipo di scontro si segnala nè nella notte nè durante le operazioni effettuate per liberare l'area.'Non abbiamo nulla da rimproverci, abbiamo cercato di riappropriarci di uno spazio in abbandono, senza mettere in campo nessun tipo di violenza - continua un altro partecipante -. Questi luoghi in disuso inquinano e sono inutili e noi cerchiamo di dare loro nuova vita. Lo abbiamo fatto in modo pacifico qui a Modena e lo rifaremo. Dispiace per questo dispiegamento di forze, per le pattuglie e per gli elicotteri. Noi volevamo solo affermare un momento di libertà, ce ne saremmo andati domani invece di oggi'.