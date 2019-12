Riforma prescrizione, una settimana per il no: 'Battaglia di civiltà'

Parlano di battaglia di civiltà gli avvocati penalisti che da un anno protestano contro l'entrata in vigore della riforma Bonafede che prevede la cancellazione dell'istituto della prescrizione dal primo gennaio 2020. Astenzione dalle udienze, sit-in informativi ed altre forme di mobiltazione fino ad ora non sono servite al ministro Bonafede (l'unico ad essere stato confermato nel passaggio tra il governo giallo-verde e quello giallo-rosso) per l'auspicato passo indietro. Il rischio, dicono gli avvocati e non solo, è quello che con la cancellazione della prescrizione si allunghino all'infinito i tempi dei processi.

Tolto il limite delle prescrizione i processi penali in un sistema giudiziario come quello italiano i tempi diventerebbero infiniti e gli imputati rimarrebbero tali a vita negando loro il diritto ad una sentenza



Perchè se la prescrizione oggi pone un termine massimo alla durata dei processi, inducendo la giustizia a muoversi di conseguenza, con la riforma che la abolisce i tempi del processo potrebbero non finire mai e gli indagati rimarrebbero sub-judice a vita. 'Per questo - affermano gli avvocati delle camere penali - questa riforma non sa da fare. Penalisti che organizzati nelle rispettive camere (a Modena la camera penale carl'Alberto Perroux presieduta da Guido Sola), hanno ripreso la battaglia per evitare che la riforma Bonafede votata dal precedente governo giallo-verde, entri in vigore, generando i suoi effetti dal 1° gennaio.



La scadenza si avvicina e prima del Natale questi sono gli ultimi giorni utili pe convincere il governo a fare quel passo indietro che non ha mai fatto. Anche la Lega, che quella riforma la votò, oggi fa parte del fronte del No. La riforma/cancellazione della prescrizione, dicono dal carroccio, doveva andare di pari passo con la riforma della giustizia penale, che non c'è stata. Per questo anche oggi la Lega si dichiara contraria alla riforma. A Modena un'altra settimana di sospensione dalle udienze per quella che viene definita una battaglia di civiltà. A Roma questa battaglia prenderà forma nel sit-in di lettura davanti alla sede della Cassazione in cui si alterneranno più di 1000 avvocati da tutta Italia, ognuno dei quali spiegherà gli effetti delle riforma e la necessità di fermare la cancellazione della prescrizione.





Guido Sola, Presidente Camera Penale Modena, spiega gli effetti della riforma