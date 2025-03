Incaricotech e Cittadella Vis Modena, un incontro di valori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Incaricotech con sede a Campogalliano unisce esperienze e competenze di diverse realtà imprenditoriali che operano nei settori della logistica distributiva e industriale e da sempre si pone l’obiettivo di semplificare e rendere più efficienti i processi operativi. Fondata a maggio del 2008 da Massimo Porrini e Loris Gasparini, l’azienda si rivolge a realtà industriali, uffici ed enti che mostrano esigenze di ottimizzazione della catena distributiva, logistica o di magazzino partendo dallo studio dello stato di fatto, con l’obiettivo di realizzare la miglior soluzione logistica personalizzata. Incariotech figura anche tra i principali sponsor di Cittadella Vis Modena.

Quali sono le motivazioni che hanno portato a incardinare la collaborazione con il Cittadella Vis Modena?

'La collaborazione con il Cittadella Vis Modena nasce da un incontro di valori: abbiamo scelto di supportare un’associazione che fosse in linea con i nostri princìpi di impegno, professionalità, crescita e inclusione. Il rispetto per il management e la stima per gli imprenditori che guidano questa società ci ha spinto ad essere parte di questo progetto, e poter contribuire alla crescita di una realtà locale è per noi di Incaricotech un privilegio. Ogni azienda, è inserita in un territorio fatto di persone e imprese ed il valore aggiunto sta nello scambio.

Investire nel territorio e nelle sue potenzialità e supportare una realtà come il Cittadella Vis Modena ci permette di essere parte di un progetto che va oltre l’ambito sportivo: è un’opportunità per rafforzare il legame con la comunità, condividendo valori fondamentali come la passione per lo sport, il lavoro di squadra e la ricerca dell’eccellenza. Siamo entusiasti di poter accompagnare questa crescita, sia dentro che fuori dal campo'.'Assolutamente. Per noi, la visibilità non è solo una questione di ritorno pubblicitario, ma rappresenta anche un'opportunità di essere parte di una comunità che condivide gli stessi ideali. Il Cittadella Vis Modena non è solo una squadra, è un punto di ritrovo per molte persone, specialmente nel mondo giovanile, e questo ha un valore che va ben oltre il campo da gioco. La nostra sponsorizzazione riflette l’impegno in progetti che favoriscono la crescita dei ragazzi, il loro sviluppo umano e sociale, e il nostro sostegno va anche in questa direzione. Siamo convinti che investire in sport e in attività locali abbia un impatto positivo sulla collettività e crei legami duraturi, soprattutto quando la direzione intrapresa è quella di valori inclusivi e positivi'.'Incaricotech nasce con un progetto chiaro: mettere la nostra conoscenza ed expertise in ambito di automazione del magazzino al servizio di quelle piccole, medie e grandi aziende che vogliano portare innovazione in magazzino attraverso sistemi affidabili, duraturi e di qualità. Nata come Incarico Consulting nel 2008, diventa Incaricotech nel 2009, grazie alla collaborazione con la Hänel, azienda tedesca sul podio mondiale per la produzione di magazzini verticali automatici, di cui oggi siamo primo partner su scala globale. Oltre ai magazzini verticali e all’automazione per il magazzino, Incaricotech da anni sviluppa internamente il proprio software di gestione del magazzino (WMS I-TECH) che ci ha permesso di rimanere competitivi ed essere riconosciuti come un partner serio in grado di cercare e fornire la miglior soluzione per ogni singolo cliente'.'Il rapporto tra un'impresa e il territorio deve essere costruito su scambi reciproci di valore: non è pensabile né sostenibile un modello in cui l'impresa cresce a discapito della comunità e del territorio che la ospita. Incaricotech ha scelto di radicarsi principalmente in provincia di Modena, a Campogalliano, con una seconda sede a Milano. Sebbene queste due città siano diverse sotto molti aspetti, condividono un impegno comune: passione per il lavoro, ricerca dell'innovazione e rispetto per i rapporti umani. Sono entrambe espressioni di una “italianità” sana, e la loro diversità rappresenta un valore aggiunto che arricchisce la nostra azienda. Quando parlo di ‘rispetto dei rapporti umani’, mi riferisco alla mia ferma convinzione di guidare Incaricotech con l'obiettivo di offrire ai nostri giovani talenti non solo un ambiente di crescita, ma anche una prospettiva solida, sana e duratura. Credo fermamente nella stabilità economica e in contratti di lavoro stabili, poiché sono questi i pilastri chepermettono alle persone di esprimere al meglio il proprio potenziale e contribuire al successo dell'impresa e del territorio'.'Dopo anni, a volte più rosei e altri più difficili, siamo oggi riconosciuti per il nostro approccio consulenziale e di accompagnamento del cliente verso la miglior soluzione per l’automazione del magazzino. L’azienda oggi si basa su tre pilastri per me fondamentali:-Lo spirito della Start-Up ancora dopo 17 anni di attività. Ritengo che lanciarsi sulle più diverse tipologie di progetti e sfide, andando anche fuori dal tracciato dello standard e anzi sperimentando con spirito curioso e risolutivo, sia la base per la crescita. Per farlo è necessario snellire i processi e rendere il funzionamento dell’azienda il meno macchinoso possibile;-L’expertise commerciale, che deve essere in grado di captare le esigenze del cliente per trovare una soluzione ideale, anche se inaspettata;-Il servizio al cliente impeccabile. I nostri magazzini verticali, le soluzioni automatiche e il software di gestione sono di altissima qualità, ma la qualità del prodotto da sola non basta. Un servizio eccellente è altrettanto indispensabile. Lo staff, sia per l'installazione che per l'assistenza, deve essere sempre all’altezza delle aspettative, e le aspettative sono di eccellenza. Il mercato perdona un (per fortuna raro) guasto a un macchinario, ma non perdona se il servizio non è all'altezza delle attese. È con questi tre princìpi ben saldi che guidiamo l’azienda dalla sua fondazione'.'Il futuro per noi è fatto di ricerca, miglioramento continuo e sfide stimolanti. Intendiamo proseguire nel nostro percorso di innovazione, approfondendo ulteriormente il tema dell’automazione del magazzino e esplorando soluzioni alternative o complementari. Proprio in questi giorni siamo in fase di lancio di alcuni progetti beta relativi alla robotica avanzata, un passo importante che ci consente di testare nuove tecnologie per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'affidabilità delle nostre soluzioni'.