Quali sono i social network più utilizzati in assoluto?

Tra i social media più popolari continua ad esserci anche Facebook che, alla pari delle piattaforme nate dopo, consente di pubblicare svariate tipologie di contenuti, monetizzare in vari modi le attività svolte (nel sito ufficiale di Postpickr , molto apprezzato per i suoi contenuti informativi, è possibile approfondire questo aspetto) e accedere a un ampio bacino di utenti. I dati ci dicono che, in media, passiamo oltre sei ore al giorno su Internet e, di queste, oltre due le trascorriamo sui social media: numeri che ci fanno capire l’importanza che hanno assunto nella nostra vita, nel bene e nel male.Vediamo dunque quali sono i social network più utilizzati in assoluti, basandoci su quanto riportato dal report Digital 2023 di We Are Social Secondo i dati del report citato, Facebook è ancora il social più popolato (e popolare). La prima creazione di Mark Zuckerberg, che in Italia ha cominciato a diffondersi nell’ormai lontano 2008, può contare su quasi 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Facebook è una piattaforma trasversale: oltre il 70% degli utenti ha un’età compresa tra i 18 e i 44 anni, anche se è molto popolata da over 50. Anche le aziende sfruttano Facebook per fare social media marketing, considerato l’ampio pubblico che “vive” nella piattaforma.

Dietro Facebook, si piazza YouTube, il social video parte dell’ecosistema Google, con circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi ogni mese; a seguire, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, WhatsApp, con 2 miliardi di utenti attivi ogni mese.



L’ascesa di Instagram e TikTok

Instagram e TikTok sono due tra i social più amati dai giovani, Millennial e Generazione Z. Se Instagram, che fa parte di Meta, è nato come social di foto e immagini, TikTok si è imposto grazie al formato dei brevi video, tanto da essere considerato, agli inizi, come il social “dei balletti”. Instagram ha poi introdotto i Reel proprio per contrastare l’ascesa del social cinese e contendergli lo stesso pubblico. Se il social di Zuckerberg può contare su ben 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, TikTok ha superato il miliardo: entrambi sono il paradiso di creator e influencer, che grazie alla crescita costante possono trovare un ampio bacino di pubblico per i proprio contenuti.



Gli altri social: WeChet, Telegram e Snapchat

Vantano ottimi numeri anche social network meno conosciuti come WeChat e Telegram: le due principali alternative a WhatsApp possono contare rispettivamente su 1 miliardo e 309 milioni e 700 milioni di utenti attivi ogni mese. Resiste ancora Snapchat, con oltre 600 milioni di utenti attivi al mese, mentre Messenger, l’app di messaggistica di Facebook, tocca i 931 milioni di utenti mensili.



Perché si utilizzano i social?

In che modo e quali sono i motivi per cui le persone usano i social? Il report chiarisce anche questi aspetti. La maggior parte li utilizza per rimanere in contatto con amici e parenti (circa il 47%), una buona parte per riempire i tempi morti (36.2%), e ancora per scoprire storie nuove (34.2%) e trovare contenuti interessanti (30.3%).



In conclusione

Il social network più utilizzato resta Facebook, quello che viene considerato il primo social network (insieme all’ormai scomparso MySpace). Instagram e TikTok fanno proseliti fra giovani e giovanissimi, mentre YouTube resiste alle novità restando sempre sulla cresta dell’onda. Fa ottimi numeri WhatsApp, l’app di messaggistica per eccellenza: d’altro canto, la maggioranza delle persone usa i social proprio per rimanere in contatto con gli amici, oltre a cercare contenuti o storie interessanti: ecco spiegato perché i social sono destinati a evolvere, ma non a scomparire.