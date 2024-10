'Aumento accise gasolio: inaccettabile, imprese autotrasporto soffocate'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Capiamo che il Governo abbia le tasche vuote, ma a farsi carico del problema non possono essere in modo particolare gli autotrasportatori che, dopo aver sopportato per diversi anni un costo del carburante altissimo, stanno beneficiando in questi mesi di prezzi più contenuti in virtù della riduzione del costo delle materie prime. Una boccata d'ossigeno vitale che il Governo vuole soffocare, tradendo peraltro tutte le promesse fatte dalle forze politiche che lo sostengono in campagna elettorale proprio sul taglio delle accise. Inutile dire, infine, che questa scelta scellerata alimenterebbe meccanismi di speculazione nei processi intermedi della filiera, con un aumento dei prodotti sugli scaffali che verrebbe imputato strumentalmente proprio ai maggiori costi del trasporto, mentre sappiamo tutti che le imprese del settore non avrebbero la forza per aumentare le tariffe dei trasporti'.