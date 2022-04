'Autotrasportatori senza risposte, ma associazioni all'Albo guardano al passato'

'Con sorpresa e anche un po' di imbarazzo scopriamo che Ruote Libere è ancora una volta nei pensieri di uno storico presidente di una vecchia associazione che dovrebbe rappresentare l'autotrasporto. Tale presidente appartiene a una generazione che mi ha preceduto e, anche per questo, per il rispetto dovuto alla sua esperienza anagrafica, unito a una affettuosa comprensione, prendo atto delle sue invettive contro di me che, di Ruote Libere, sono felice di essere la portavoce. Una settimana fa questo signore mi annoverava nella ben poco lusinghiera categoria dei bugiardi e dei mestatori, mentre oggi vengo definita 'squalificata presidente del passato' per aver sottolineato l'assoluta inefficacia dell'accordo raggiunto al Tavolo dell'autotrasporto sul tema del taglio del carburante. Ne prendo atto'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini.