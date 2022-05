'Autotrasporto, impensabile chiudere la via Emilia a Sant'Ambrogio per sei mesi'

'Non possiamo che esprimere grande preoccupazione per quanto appreso dagli organi di stampa circa la chiusura della via Emilia, addirittura per sei mesi , nel tratto che collega Modena a Castelfranco per manutenzione, da parte di Anas, del ponte di Sant'Ambrogio. Chiudere una strada Statale di quel tipo significa creare disagi enormi agli autotrasportatori che quotidianamente sono impegnati nella movimentazioni delle merci, sia a quelli locali sia a coloro che arrivano da fuori provincia'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini. 'Ci riferiamo peraltro ad un tratto stradale rispetto al quale non è facile pensare a percorsi alternativi, soprattutto per i mezzi pesanti - continua Cinzia Franchini -. Un autotrasportatore che da Modena deve recarsi a Castelfranco di fatto si troverà a dovere fare i conti con tempi di percorrenza raddoppiati, con una conseguente congestione di tutta la ramificazione viaria che insiste su quest'area.