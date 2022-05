Modena, Ponte Sant'Ambrogio chiude 6 mesi: rischio paralisi traffico

Anas ieri ha comunicato la prossima chiusura del Ponte di Sant'Ambrogio a Modena per lavori di manutenzione addirittura per sei mesi: da inizio luglio fino alla fine dell'anno. Uno snodo fondamentale per l'intera viabilità provinciale che collega il capoluogo a San Cesario e Castelfranco e la cui chiusura rischia di mandare in tilt il traffico.'Preoccupa la chiusura prevista da Anas del ponte di sant’Ambrogio sulla via Emilia tra Modena e Castelfranco Emilia, programmata dal primo luglio fino alla fine dell’anno, per lavori di manutenzione della struttura - si legge in una nota della Provincia di Modena - In particolare i tecnici sottolineano le criticità che questa chiusura avrà sul resto del sistema viario provinciale, coinvolgendo, tra l’altro, diverse strade provinciali tra cui la strada provinciale 14 che collega Castelfranco a Nonantola, la strada provinciale 255 Nonantolana e più in generale tutte le arterie dell’area interessata.'Apprendiamo dagli organi di stampa che il ponte di Sant’Ambrogio sarà oggetto di sei mesi di possibile blocco a causa di problemi strutturali che richiedono immediati lavori di messa in sicurezza e consolidamento - scrive Mirco Zanoli, consigliere di opposizione a San Cesario -. Nessuno si può chiamare fuori dalla propria responsabilità, infatti oltre ANAS anche nelle amministrazioni di San Cesario e Castelfranco, che ora piangono lacrime di coccodrillo, raccolgono i frutti di anni dove si è deciso di ignorare i campanelli di allarme che non erano certo mancati. Ma si è scelto di fare spallucce o addirittura stigmatizzare invece pretendere una costante manutenzione di un opera di elevatissima importanza strategica. Ebbene il nostro pensiero va a tutti i cittadini che subiranno disagi inaccettabili, soprattutto i pendolari per lavoro e gli studenti, per non parlare delle emergenze mediche, di Polizia o riguardanti i Vigili del fuoco, insomma si sono comportati come i suonatori del Titanic e ora, salvo qualche intervento difficile da ipotizzare con tempi tanto ristrettì ci toccherà di subire la tempesta perfetta'.