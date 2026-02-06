A Modena il secondo evento solidale Modena musica sacra e Medici con l’Africa

Domenica 8 febbraio alle 17, presso la Chiesa del Voto a Modena, si terrà un evento speciale che unirà musica, immagini e voci dall’Africa.L’iniziativa, organizzata da Medici con l’Africa Mo-Re in collaborazione con Modena Musica Sacra, rappresenta il secondo appuntamento del percorso condiviso CUAMM–MMS, dopo il successo dell’evento dello scorso anno, che ha coinvolto il pubblico in un clima di grande partecipazione.L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’accesso alle cure nei Paesi africani e sostenere i progetti sanitari in Tanzania e Mozambico, promossi da Medici con l’Africa CUAMM, la prima Ong italiana impegnata nella cooperazione sanitaria internazionale. Attiva dal 1950, CUAMM opera in diversi Paesi africani con interventi mirati a garantire cure mediche di qualità e accessibili a tutti, in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’associazione sviluppa programmi per il miglioramento delle strutture sanitarie locali, la formazione di medici e operatori sanitari e l’accesso sicuro a servizi essenziali come maternità assistita e cure pediatriche, secondo una filosofia che invita a lavorare “con” l’Africa e non solo “per” l’Africa.Il pomeriggio sarà arricchito da filmati che raccontano la testimonianza di don Luigi Mazzucato, figura da sempre legata a CUAMM, una vita spesa nell’incontro, nell’ascolto e nella condivisione, capace di raccontare l’Africa non solo attraverso i bisogni, ma attraverso le relazioni, i volti e le storie.I filmati saranno alternati ad alcune parti del celebre Gloria di Antonio Vivaldi, interpretate dal coro Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra. La direzione musicale e l’accompagnamento pianistico saranno affidati a Daniele Bononcini, direttore artistico di MMS.L’evento si inserisce nella filosofia che da sempre guida Medici con l’Africa Mo-Re e MMS: ogni iniziativa – che sia un concerto, una rappresentazione teatrale o un momento conviviale – diventa occasione di dialogo autentico, conoscenza reciproca e costruzione di legami. La musica, in particolare, si fa spazio privilegiato di condivisione e riflessione su temi di grande valore sociale come il diritto alla salute e la cooperazione tra i popoli, invitando ciascuno a interrogarsi su ciò che è possibile fare, insieme, per un mondo più giusto.L’ingresso è libero e aperto a tutti.