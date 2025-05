Vignola, Uzeda e l’anima del rock indipendente italiano sul grande schermo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Venerdì 16 maggio alle 21 il Circolo Arci Ribalta di Vignola ospiterà la proiezione di Do It Yourself, il documentario di Maria Arena dedicato agli Uzeda, gruppo di riferimento dell’underground italiano. L’appuntamento fa parte della rassegna Suner Cinema Edition. La pellicola, distribuita da Lab80 e presentata in anteprima nel 2024, racconta l’epopea musicale degli Uzeda, band nata a Catania e riconosciuta a livello internazionale per il suo suono ruvido, autentico e visceralmente coerente. Il titolo Do It Yourself non è casuale: è l’essenza stessa di un gruppo che ha fatto della coerenza estetica ed etica il proprio marchio di fabbrica.

Uno dei momenti chiave della loro carriera avviene nel 1991, quando la band invia una demo al leggendario produttore Steve Albini, da poco scomparso e già all’epoca icona della scena alternativa americana. Colpito dalla forza della proposta, Albini vola a Catania per registrare con loro l’album Waters. Nasce un sodalizio artistico e umano che proietta gli UZEDA verso palcoscenici internazionali: registrazioni per la BBC, tour in tutto il mondo, una credibilità granitica che attraversa decenni. Ma il documentario di Maria Arena non è solo cronaca musicale. È anche un viaggio dentro l’identità territoriale e culturale di Catania, città che gli UZEDA non hanno mai davvero lasciato. Ogni tour finisce dove tutto è iniziato: in Sicilia, in quel quotidiano che resta il perno della loro esistenza.

Stefano Soranna