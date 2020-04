Addio Lucho! Sepúlveda e il rapporto speciale coi Modena City Ramblers

Il Coronavirus ha ucciso , Lucho significa 'Io lotto' in spagnolo. Non era 'solo' un grande scrittore, era un idealista, fino all'ultimo un combattente. Era sposato con la poetessa cilena, aveva molti figli e amici sparsi in tutto il mondo. Tra questi ultimi, un legame speciale coi. Ecco un ricordo a ruota libera di, tra i fondatori della formazione emiliana., Paolo Verri, ai tempi, direttore del Salone del libro di Torino ci presenta un gruppo di scrittori sudamericani, Paco Ignacio Taibo II, Daniel Chavarría e appunto. Con lui inizia un rapporto molto prolifico. Tante serate assieme, concerti in acustico, salotti letterari, festival. Il giorno che tutti ricordiamo con particolare piacere fu quando ci invitò a suonare a casa sua, a Gijón, per il suo cinquantesimo compleanno, nel 1999. Per l'occasione organizzò una grossa festa. Invitò scrittori, fotografi, giornalisti, musicisti. Un'umanità varia. C'eravamo anche noi. Lì abbiamo conosciuto sua moglie, splendida, con un passato di lotta antifascista contro Pinochet. Una cosa davvero emozionante. Suonammo in un locale che aveva affittato per l'occasione., title track dell'omonimo album dei. Una collaborazione passata agli annali.

La festa fu importante anche per lui, noi diamo per scontato che una persona possa arrivare a compiere 50 anni. Per lui non era così, aveva fatto del carcere duro, combattuto in prima linea tante battaglie, festeggiare il compleanno nella sua bella casa spagnola, con la sua famiglia, la musica dei Ramblers, con tanti compagni di lotta, di scrittura, a fianco, fu una circostanza piena di calore e molto sentita.

Una vita in prima linea trasformata in narrazione, in arte. Un mix di guasconeria sudamericana e introspezione. Con Sepúlveda è nato subito un feeling speciale, un rapporto molto schietto, anche con sua moglie. Tutto molto spontaneo. Luis era un grande affabulatore, stavi ore ad ascoltare i suoi aneddoti. Ti faceva sobbalzare dalla sedia.

Spero venga ricordato come si deve, un grande scrittore e una persona unica. In ogni caso rimarrà già la sua eredità letteraria. Magari, prima o poi, qualcuno organizzerà una suonata da qualche parte'.



Stefano Soranna