Al via, con il Viceministro Sisto, il Festival della Giustizia Penale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Prende il via domani sera la nuova edizione del Festival della Giustizia Penale, in programma dal 15 al 18 maggio tra Modena, Carpi, Sassuolo, Mirandole, Formigine e

Pavullo, con una serata su invito inaugurale gentilmente ospitata presso le ceramiche Florim dal suo Presidente Claudio Lucchese, nel corso della quale - a

seguito di una breve introduzione per voce degli avvocati Guido Sola, Chiara Padovani, Gianpaolo Ronsisvalle e Roberto Ricco, in qualità di Comitato Organizzatore della

manifestazione - interverranno il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e, a seguire, lo scrittore ed ex-magistrato Gianrico Carofiglio, presentato dall'avvocato

Luca Lupária Donati.



Tra gli ospiti principali attesi nelle giornate successive del Festival, figurano personalità di rilievo nazionale e internazionale, tra cui:Eva Kaili, già Vicepresidente del Parlamento Europeo, insieme ad altri protagonisti della vicenda giudiziaria nota come Qatargate, in programma sabato 17 maggio, ore

17.00, Sala Verde alla Fondazione San Carlo a Modena.

Domenico Lucano, ex Sindaco di Riace, protagonista di un incontro presso Palazzo Pio a Carpi, in programma venerdì 16 maggio, ore 16.00, Sala delle Vedutea Palazzo Pio, Carpi.

L’ex calciatore Michele Padovano, intervistato nella prestigiosa cornice di Palazzo Vischi a Mirandola, in programma sabato 17 maggio, ore 18.00, a Palazzo Vischia Mirandola.

La criminologa Roberta Bruzzone, che affronterà il delicato tema della genitorialità ai tempi delle baby gang, in programma domenica 18 maggio, ore11.00, all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine.

Il direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama Maurizio Belpietro, in un faccia a faccia in programma venerdì 16 maggio, ore 18.00, alMercato Storico Albinelli a Modena.

Tra gli appuntamenti speciali di quest’edizione, sabato 17 maggio alle ore 21.00 presso il Cinema Michelangelo di Modena, andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Un'intima

verità - Lo straordinario caso dello smemorato di Collegno', a cura di Chiara Padovani.

Al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, inoltre, parteciperanno al dibattito conclusivo di domenica mattina il Presidente dell’ANM Cesare Parodi, il Responsabiledella comunicazione del Quirinale, Giovanni Grasso e Valerio Spigarelli, ex-presidente dell’Unione delle camere penali italiane.

L’evento, come ogni anno, si propone di avvicinare la cittadinanza alle questioni cruciali della giustizia contemporanea, stimolando la riflessione pubblica attraverso il dialogo traistituzioni, professionisti e società civile.

Tutti i panel del week-end saranno sempre visibili anche sul sito del festival.

Nela foto, il Viceministro Sisto