Angelica Festival, arriva il trio berlinese Contagious

Protagonista del prossimo appuntamento della 30esima edizione di AngelicA Festival è il trio berlinese Contagious, in programma venerdì 25 settembre, alle ore 21.00, al Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo a Bologna in via San Vitale, 63. Composto dalla dj Mieko Suzuki e da due tra le voci più innovative della scena improvvisativa berlinese – Andrea Neumann e Sabine Ercklentz –, Contagious lavora su una costante tensione creativa fra sperimentazione d’avanguardia ed elettronica e si dedica alla scoperta di nuovi spazi estetici attraverso il reciproco contagio musicale delle tre componenti. Suzuki, Neumann ed Ercklentz saccheggiano le reciproche sfere musicali, le fanno proprie e si scambiano i ruoli: sullo sfondo di fragili trame sonore, i battiti divengono udibili, i ritmi accattivanti implodono in frammenti di rumore che si trasformano poi in un flusso di trance e i suoni autonomi divengono ballabili.

Attivo dal 2018, Contagious si è da subito imposto come uno dei progetti più originali della scena elettronica odierna. Intenso e possente, ma con profonde radici nella creazione manuale e nella scultura del suono con creatività, il tutto all’interno di una solida struttura di costante composizione e improvvisazione. Andrea Neumann applica processi di feedback a semplici sequenze sulle corde del pianoforte del suo famoso “inside piano”, uno strumento che ha inventato e perfezionato, e le invia occasionalmente all’apparato elettronico di Mieko Suzuki, che a sua volta utilizza suoni preregistrati e giradischi, mentre i suoni della tromba di Sabine Ercklentz fuoriescono dal suo processore di suoni: assieme, le tre musiciste si scambiano intuitivamente logiche di composizione e strutture futuristiche, filigrane sonore e ritmi monumentali. Contagious è anche il titolo del loro album di esordio.



Stefano Soranna