A Bologna torna 'Fiabesca', lo spettacolo di Malandrino & Veronica dal 16 giugno fino a fine ottobreFiabesca è uno spettacolo nomade, una sorta di favola vagante in due luoghi perfettamente in sintonia con la stravaganza del gruppo; uno sotto i ponti dell'alta velocità presso il fiume Reno, tra bellissimi graffiti e le cascate, l'altro presso la Casa del Gufo nel quartiere Savena, tra gli orti e percorsi suggestivi.Un narratore (Eraldo Turra) tenterà di raccontare la storia di Cappuccetto Rosso tra continue ed improbabili incursioni di personaggi di altre fiabe. Un crescendo esilarante e comico, orchestrato dal duo Malandrino & Veronica, che ne stravolgeranno totalmente la trama. Fiabesca è uno spettacolo a impatto zero volto alla valorizzazione di luoghi pubblici poco conosciuti. Tutta la Compagnia è composta da attori e tecnici di Bologna, con Roberto Malandrino e Paolo Maria Veronica, ci saranno Eraldo Turra, Chiara Sani, Maurizio Grano, Raffaella Silva, Alice Casellato e Andrè Morell. Info e prenotazioni su www.malandrinoeveronica.it.

