Bombe sulla città: a Carpi conferenza sulle incursioni aeree del 1944

Questi giorni di trepidazione e paura saranno oggetto di Bombe sulla città, l’incontro con Giulia Dodi, dottoressa di ricerca in storia contemporanea presso l’Università di Bologna, che si terrà questa sera alle 18 presso l’ex Sinagoga di Carpi, in via Giulio Rovighi.Promossa dalla Fondazione Fossoli in collaborazione con l’Istituto storico di Modena, la conferenza, la partecipazione alla quale è gratuita, con prenotazione non obbligatoria ma consigliata sul sito www.fondazionefossoli.org, ripercorre gli anni di guerra e l'impatto che le incursioni aeree hanno avuto sulle case e sulle infrastrutture, ma anche sulla popolazione, intrecciando il contesto locale con quello nazionale.Giulia Dodi è dottoressa di ricerca in storia contemporanea presso l’Università di Bologna, in co-tutela con l’École Pratiques des Haute Études di Parigi. Collabora con diversi enti e istituti di ricerca, tra i quali l’Istituto storico di Modena e l’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ed è socia fondatrice e presidente di PopHistory ETS, associazione attiva in campo nazionale nella realizzazione di progetti di Public History.