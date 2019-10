Buon Compleanno Liga, si lavora già alla decima edizione

Ci sarà anche La Pressa, come in occasione della passata edizione, tra i media partner della decima edizione dell'evento Buon Compleanno Liga a marzo del prossimo anno al teatro comunale di Rio Saliceto, evento organizzato da Magix Promotion Agency e Filippo di Canale 7.

Per questa edizione, parte del ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana Sezione di Correggio.

'Per 2 giorni consecutivi 13 e 14 marzo saremo a Rio Saliceto presso il Teatro Comunale con le canzoni del Liga, le più conosciute, le più emozionanti e gli ultimi brani di oggi riproposti dalla tribute band emiliana dedicata a Ligabue - spiegano gli organizzatori -. Lo spettacolo sarà improntato nell’esecuzione dei brani contenuti in due degli album più significativi della carriera di Luciano Ligabue: “Ligabue” e “Buon Compleanno Elvis” e come ospiti, ad oggi, abbiamo la riconferma di avere sul palco, Gianluca Tagliavini, ex tastierista della PFM, e Max Cottafavi, chittarista di una delle prime formazioni della band di Luciano ancora oggi presente nel suo staff'.